В Алчевске почти 200 домов все еще остаются без отопления

31 декабря 2020, 17:00

В подконтрольном группировке «ЛНР» Алчевске 199 многоквартирных дома пятые сутки остаются без отопления. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

Там уточнили, что после двух аварий, произошедших утром 27 декабря на магистральных теплосетях, тепло удалось вернуть в 187 жилых дома.

В частности, за минувшие сутки к теплоснабжению подключено 74 жилых дома.

В результате аварий 27 декабря без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов.

В январе 2006 года в Алчевске вышли из строя обе главные котельные города — «Заводская» и «Восточная». Тогда без теплоснабжения остались около 800 домов — почти все многоэтажки города. В восстановлении отопительной системы участвовали ремонтные бригады и спасатели почти всех областей Украины.

В городе была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Ликвидировать аварию удалось лишь месяц спустя, в конце февраля.