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Общественное мнение
Экономика / Региональные
31 декабря 2020, 10:45

З 1 січня 2021 року відкриваються нові бюджетні рахунки для сплати податків

У Головному управлінні ДПС у Луганській області звертають увагу. З 1 січня 2021 року, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої, відкриваються нові бюджетні рахунки для сплати податків.

Крім того, з 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску.

Реквізити розміщені на субсайті Головного управління ДПС у Луганській області за посиланням: https://lg.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Звертаємо увагу, що кошти, сплачені платниками на старі бюджетні рахунки, з 1 січня 2021 року не будуть зараховуватися Казначейством до бюджету та повертатимуться платникам як нез’ясовані платежі.

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