04 января 2021, 17:02

В ОРЛО с 1 января ограничили максимально возможный размер пенсии.

Теперь, максимальный размер пенсии не может превышать 38 680 рублей.

"Установить, что максимальный размер пенсионной выплаты после увеличения, проведенного с 1 января 2021 года, не может превышать 38680 (тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) российских рублей с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии", — говорится в "постановлении" №792/20 "Об увеличении размера пенсионных выплат".

В "правительстве" также утверждают, что с 1 января 2021 года в ОРЛО произойдет повышение пенсии на 17%.