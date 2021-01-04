Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
04 января 2021, 17:02

В ОРЛО с 1 января ограничили максимально возможный размер пенсии

В ОРЛО с 1 января ограничили максимально возможный размер пенсии.

Теперь, максимальный размер пенсии не может превышать 38 680 рублей.

"Установить, что максимальный размер пенсионной выплаты после увеличения, проведенного с 1 января 2021 года, не может превышать 38680 (тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) российских рублей с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии", — говорится в "постановлении" №792/20 "Об увеличении размера пенсионных выплат".

В "правительстве" также утверждают, что с 1 января 2021 года в ОРЛО произойдет повышение пенсии на 17%.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: