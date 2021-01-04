Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Культура
04 января 2021, 14:42

В Киеве отпраздновали день рождения Степана Бандеры

В Киеве 1 января отпраздновали день рождения Степана Бандеры. В его честь по центральным улицам столицы традиционно прошли маршем участники акции. Подробнее смотрите далее в материале наших киевских корреспондентов.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: