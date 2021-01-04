В Киеве 1 января отпраздновали день рождения Степана Бандеры. В его честь по центральным улицам столицы традиционно прошли маршем участники акции. Подробнее смотрите далее в материале наших киевских корреспондентов.
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04 января 2021, 14:42
В Киеве отпраздновали день рождения Степана Бандеры
В Киеве 1 января отпраздновали день рождения Степана Бандеры. В его честь по центральным улицам столицы традиционно прошли маршем участники акции. Подробнее смотрите далее в материале наших киевских корреспондентов.
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