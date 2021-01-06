Минздрав сменит компанию по закупке COVID-вакцин

06 января 2021, 13:02

Министерство здравоохранения Украины заменит компанию, которая будет закупать вакцину от COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, реагируя на заявления ГП "Медицинские закупки Украины" об остановке работы предприятия.

Степанов подчеркнул, что Минздрав не может ставить под угрозу обеспечение украинцев вакцинами.

"Мы заменим компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в соцсетях и получать какую-то минуту славы", – заявил министр.

Информацию о блокировании работы ГП "Медзакупки" Степанов назвал фейком. "Предприятие работает в штатном режиме", – заявил он.