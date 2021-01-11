К введению так называемого локдауна украинцы отнеслись крайне негативно, мол, конфетами торговать можно, а носков негде купить. Поэтому теперь в социальных сетях много негативных сообщений. Что же думают по этому поводу народные избранники?
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11 января 2021, 17:34
Владимир Ландик прокомментировал «локдаун» в Украине
К введению так называемого локдауна украинцы отнеслись крайне негативно, мол, конфетами торговать можно, а носков негде купить. Поэтому теперь в социальных сетях много негативных сообщений. Что же думают по этому поводу народные избранники?
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