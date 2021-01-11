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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
11 января 2021, 17:34

Владимир Ландик прокомментировал «локдаун» в Украине

К введению так называемого локдауна украинцы отнеслись крайне негативно, мол, конфетами торговать можно, а носков негде купить. Поэтому теперь в социальных сетях много негативных сообщений. Что же думают по этому поводу народные избранники?

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