В Украине втрое больше выздоровлений от COVID-19, чем новых случаев

В Украине по состоянию на 12 января 2021 года зафиксировано 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки госпитализированы 1092 человека; летальных случаев - 184; 15951 человек выздоровел.
Проведено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23873, методом ИФА - 17809).
За все время пандемии в Украине заболели 1124430 человек; выздоровели 812368; 20019 – умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.