12 января 2021, 09:00 В Украине втрое больше выздоровлений от COVID-19, чем новых случаев В Украине по состоянию на 12 января 2021 года зафиксировано 5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки госпитализированы 1092 человека; летальных случаев - 184; 15951 человек выздоровел. Проведено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23873, методом ИФА - 17809). За все время пандемии в Украине заболели 1124430 человек; выздоровели 812368; 20019 – умерли. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...