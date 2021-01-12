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Общественное мнение
Общество
12 января 2021, 13:04

В Киеве – почти 900 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 898 киевлян. 26 больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки – 898 больных коронавирусом. 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2115 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 118 486», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 534 человека.

Всего коронавирус преодолели 43 980 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 197, в Дарницком - 161 и в Святошинском районе – 112 случаев», - отметил мэр Киева.

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