Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе военного

12 января 2021, 16:41

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и боевым собратьям погибшего в понедельник на Донбассе старшего солдата Олега Андриенко.

Об этом он сказал в заявлении после подписания с Президентом Республики Молдова Майей Санду двусторонних документов, сообщает Укринформ.

Мероприятие проходило без участия СМИ, оно транслировалось в прямом эфире на странице главы украинского государства в Фейсбуке.

"Вчера, к огромному сожалению, мы понесли одну боевую потерю - это наш старший солдат Олег Виталиевич Андриенко. Хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем родным, близким и боевым собратьям", - сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что проинформировал молдавскую коллегу относительно ситуации в Украине, на Донбассе и шагов для мирного урегулирования.

"Это очень сложный и очень длительный процесс", - добавил Зеленский.