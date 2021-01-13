13 января 2021, 15:29

На Луганщине лабораторно подтверждено 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще пять больных.

Об этом сообщает Луганская ОГА.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 55, Рубежное - 23 Северодонецк - 55, Беловодский район - четыре, Белокуракинский - семь, Кременской - 10, Марковский - одно, Меловской - 11 Новоайдарский - 12 Новопсковский - 10, Попаснянский - три, Сватовский - 26 Старобельский - восемь, Троицкий - три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 12 390 человек.

Из них выздоровели - 9005 (218 за последние сутки); лечатся - 3043 (410 - стационарно, 2633 - амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 467 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели - 372.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летний мужчина из города Лисичанск, 82-летняя женщина из Рубежного, 79-летний и 82-летний мужчины из Северодонецка, 67-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 342 человека.