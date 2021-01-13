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Общественное мнение
Общество / Региональные
14 января 2021, 18:00

В Луганской области подтвердили 214 новых случаев COVID-19 и три смерти за сутки

214 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в области за прошедшие сутки, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 12 тысяч 604 человек. Из них выздоровели - 9136 (131 за последние сутки), лечатся - 3123 (419 - стационарно, 2704 - амбулаторно).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три женщины 45-ти, 66-ти и 85-ти лет из города Лисичанск. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 345 человек.

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