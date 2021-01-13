Володимир Зеленський зупинив тарифне свавілля: ціну за газ знизять на 30%

14 января 2021, 11:34

Він повідомив, що таке рішення прийняте Президентом України Володимиром Зеленським за підсумками учорашньої енергетичної наради з представниками Уряду, НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП.

«Це рішення, перш за все, для українців, більшість з яких була не в змозі сплатити за газ за діючими тарифами. Президент одразу втрутився в ситуацію, опрацював ймовірні варіанти з фахівцями та обрав найоптимальніший із них. Зниження тарифу на понад 30% – це виключно позиція Глави держави», – наголосив голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Як підкреслив Володимир Зеленський, звертаючись до урядовців та газовиків, ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію, а держава повинна стояти на захисті своїх громадян.

Тому ціну за газ для населення затверджено нижче ринкової.

Повідомляється, що це рішення буде впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

Як зауважив очільник Луганщини, рішення Президента про запровадження державного регулювання цін на газ діятиме на час карантину, коли люди обмежені в отриманні гідного доходу.

Крім того, державою будуть сформовані умови для стабільного функціонування ринку газу. Тобто, окремі газопостачальники більше не зможуть підвищувати тарифи на власний розсуд.

З ініціативи Володимира Зеленського народними депутатами України також готується рішення про прийняття законопроєкту щодо зниження ціни за розподіл газу і, відповідно, зменшення цієї абонплати.

«Через пандемію COVID-19 країна опинилася в непростій економічній ситуації. Ця підтримка потрібна кожному жителю України, особливо соціально вразливими верствам населення, які в такі складні часи мають відчути турботу держави», – підкреслив Сергій Гайдай.