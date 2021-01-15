Як списати штрафні санкції та пеню?

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-CoV-2» (далі - Закон № 1072), який набрав чинності з 10.12.2020 року, зокрема, підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс) доповнено пунктом 23.
Цей пункт передбачає, що у разі погашення платниками податків грошовими коштами в повному обсязі протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), який виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого боргу підлягають списанню, у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.
Слід зазначити, що положення цього пункту не застосовується щодо:
великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;
осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з питань банкрутства;
осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;
банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
осіб, які мають податковий борг з митних платежів;
осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.
Штрафні санкції і пеня, що підлягають, застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.
Платнику податків, який бажає скористуватися цією нормою закону необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем його обліку із заявою в довільній формі, в якій обов’язково зазначити суму податкового боргу, яку він планує погасити протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01.11.2020, а також зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних грошових зобов’язань у повному обсязі.
Штрафні санкції та пеня будуть списані якщо:
основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) буде погашена платником податків грошовими коштами;
це погашення здійснено протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 (тобто з 10 грудня 2020 року до 09 червня 2021 року включно);
за умови, якщо платник податків забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату поточних зобов’язань до бюджету.
У разі повної сплати платником податків суми податкового боргу з основного платежу у визначений пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу строк, штрафні санкції не застосовуються, а пеня не нараховується.
У відомстві закликають скористатись нормами Закону № 1072.