Як списати штрафні санкції та пеню?

15 января 2021, 10:42

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-CoV-2» (далі - Закон № 1072), який набрав чинності з 10.12.2020 року, зокрема, підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс) доповнено пунктом 23.

Цей пункт передбачає, що у разі погашення платниками податків грошовими коштами в повному обсязі протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), який виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого боргу підлягають списанню, у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.

Слід зазначити, що положення цього пункту не застосовується щодо:

великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;

осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з питань банкрутства;

осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Штрафні санкції і пеня, що підлягають, застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Платнику податків, який бажає скористуватися цією нормою закону необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем його обліку із заявою в довільній формі, в якій обов’язково зазначити суму податкового боргу, яку він планує погасити протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01.11.2020, а також зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних грошових зобов’язань у повному обсязі.

Штрафні санкції та пеня будуть списані якщо:

основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) буде погашена платником податків грошовими коштами;

це погашення здійснено протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 (тобто з 10 грудня 2020 року до 09 червня 2021 року включно);

за умови, якщо платник податків забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату поточних зобов’язань до бюджету.

У разі повної сплати платником податків суми податкового боргу з основного платежу у визначений пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу строк, штрафні санкції не застосовуються, а пеня не нараховується.

У відомстві закликають скористатись нормами Закону № 1072.