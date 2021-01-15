15 января 2021, 12:11

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум боевикам так называемой "Донецкой народной республики". Один из них бывший правоохранитель Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, боевики в 2014-2015 годах по собственной инициативе вступили в так называемые батальоны "Сомали" и "Кольчуга".

"Сейчас один из боевиков, бывший украинский правоохранитель, является заместителем начальника штаба так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) "Иловайского" батальона". Другой в звании "майор" продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга" и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований", - сообщили в СБУ.

Обоим боевикам о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.