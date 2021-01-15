Ольга Височина: Надходження 2019 року перевищено більше ніж на півмільярда гривень

15 января 2021, 12:40

«За підсумками 2020 року до Зведеного бюджету України платники регіону перерахували 6 млрд 681,7 млн грн податків і зборів. Це на 584,2 млн грн більше, ніж у 2019 році», - повідомила очільниця податкової служби Луганської області Ольга Височина.

За її словами, до державної скарбниці надійшло 2 млрд 944,3 млн гривень. У порівнянні з показниками за 2019 рік надходження зросли на 230,2 млн гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 1 млрд 181,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 1 млрд 250,1 млн грн податку на додану вартість; 127,8 млн грн податку на прибуток підприємств; 27,5 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 3 млрд 571,9 млн гривень.

«Особливо важливо, що позитивна динаміка надходжень до бюджету була досягнута попри складну економічну ситуацію, спричинену пандемією. В першу чергу, збільшення надходжень досягнуто завдяки сумлінній та своєчасній сплаті платниками податків, руйнуванню схем зловживань з ПДВ та розширенню ринку для роботи легального бізнесу»,- наголосила Ольга Височина.

Вона зазначила, що стимулювання добровільної сплати податків неможливе без зручного процесу звітування та сплати податків, якісних послуг та ефективного адміністрування. В умовах сьогодення на перший план виступають електронні послуги. Вони покликані максимально спростити подання звітності та сплату податків, мінімізувати ризики недотримання платниками податкового законодавства. Це все сприяє підвищенню податкової культури та, відповідно, добровільній сплаті податків.

Ольга Височина висловила подяку сумлінним платникам податків за виконання податкових зобов’язань, зміцнення економічного потенціалу регіону та держави і запевнила, що податкова служба завжди буде підтримувати чесний бізнес.