Глава ОБСЕ о перемирии на Донбассе: жизнь мирного населения стала безопасней

Глава ОБСЕ Анн Линде поприветствовала уменьшение нарушений режима прекращения огня на Донбассе. По ее словам, это позволило сделать жизни мирного населения более безопасными.
Об этом Линде заявила во время брифинга в Киеве.
Она заявила, что урегулирование конфликта на Донбассе является приоритетом для ОБСЕ.
"Я поздравляю уменьшение количества нарушения огня. Благодаря этому повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной. Украина заслуживает большую благодарность", - заявила Линде.
При этом она выразила соболезнования в связи с гибелью днями украинского военного.