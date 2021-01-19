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Общественное мнение
Криминал / Региональные
19 января 2021, 17:33

Экс-чиновник Госгеокадастра в Луганской области получил 9,5 лет тюрьмы за взятку в 500 тысяч

Суд признал виновным бывшего и. о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды, передает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

Новоайдарский райсуд назначил наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества.

В суде прокурорами доказано, что в июне 2017 года должностное лицо получило 500 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.

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