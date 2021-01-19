Как будут учиться выпускные классы после локдауна

19 января 2021, 13:35

Ученики 9-х и 11-х классов смогут вернуться к смешанной форме обучения после завершения усиленнных противоэпидемических мероприятий в случае благоприятной эпидемической ситуации.

Об этом в Телеграм написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их беспокойстве по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не меньше волнуются родители и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме. После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. в областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", - написал Шкарлет.

По его словам, МОН планирует возобновить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов.

Сейчас, как отметил министр, проводятся соответствующие консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом.