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Общественное мнение
Криминал
19 января 2021, 12:00

Иностранец пытался ввезти в Украину кокаин на 2 миллиона

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 500 граммов кокаина из одной из соседних стран, сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативной информации спецслужбы, партию «товара» иностранец виз для сбыта на территории нашего государства под видом туриста. Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в Международном аэропорту «Борисполь».

Наркотик был скрыт в закрытой консервной банке. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка составляет более 2,1 миллиона гривен. Сейчас наркокурьер задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления дополнительных обстоятельств совершенного преступления.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились оперативным и следственными подразделениями СБУ совместно с группой портового контроля в аэропорту «Борисполь», Государственной таможенной службой Украины и Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

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