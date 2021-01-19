Стоит ли покупать робот-пылесос Xiaomi Roborock S6: мнение экспертов

20 января 2021, 09:28

Xiaomi презентовала Roborock S6 еще в 2019 году. И робот-пылесос не утратил актуальности и по сей день. Рассказали об основных характеристиках и обновлениях, которые выделяют данную модель среди остальных.

Краткая сводка: основные преимущества

Девайс принадлежит к 3 поколению роботов-пылесосов. Разработчики доработали некоторые функции, что повысило удобство использования. Например, качество уборки выросло на 20% по сравнению с предыдущей моделью Roborock S5.

Roborock S6 получил новые усовершенствованные турбощетки и модернизированный блок для влажной уборки покрытий. Девайс стал лучше ориентироваться в пространстве благодаря установленному LDS.

Во время работы робот пылесос Roborock S6 производит значительно меньше шума — порог не превышает 58 Дб. При этом качество уборки повысилось — мощность всасывания достигает 2000РА.

Внешний вид

Дизайн пылесоса практически полностью повторяет внешний вид пылесосов предыдущего поколения — круглый корпус с пластиковым покрытием. Девайс доступен в трех цветовых решениях: черном, сером и белом.

Кнопки управления расположены сверху на корпусе, а сбоку добавлена силиконовая щетка, которая способна удалить загрязнения вдоль стен, плинтусов и в углах.

3 плана уборки

Робот-пылесос оснащен решением Rock Navigation и Map Management 3.0 (лазерное картирование), что добавило 2 новые опции — локальную уборку и виртуальную стену.

Roborock S6 может запомнить до 3 планов очистки, то есть при уборке трехэтажного коттеджа не придется каждый раз тратить время на настройку рабочих режимов.

Также робот-пылесос автоматически регулирует мощность всасывания. Например, заезжая на ковер, он распознает новое покрытие и увеличивает мощность.

Дополнительные преимущества

нижняя щетка легко разбирается, поэтому очистить ее от волос и шерсти можно за 1 минуту;

в комплекте идет 10 штук одноразовых швабр для влажной уборки;

управление при помощи голоса;

может преодолевать порожки высотой до 20 мм;

3 часа безостановочной работы на одном заряде;

регулирует подачу жидкости при влажной очистке.

Xiaomi Roborock S6 — первый умный пылесос, в котором сочетались комфорт для человека и качество уборки. Он практически бесшумен, но при этом не потерял мощность работы. Благодаря технологии оптимизированной очистки узких проходов девайс убирает на 20% быстрее.