Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
20 января 2021, 11:11

Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех регионах Украины

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политике в целом.

Как сообщили в пресс-службе ОП, это сделано, «учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости».

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

«Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным «тарифным проектам» отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное», - заявил Зеленский.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: