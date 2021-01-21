На КПВВ «Станица Луганская» около часа у людей не могли проверить электронные пропуска

21 января 2021, 15:38

За прошлый день, 20 января, КПВВ «Станица Луганская» пересекли 672 человека. Но утром люди были вынуждены около часа ждать, поскольку был сбой в работе сайта электронных пропусков. Об этом рассказали мониторы БФ «Право на защиту», которые дежурят на КПВВ, передает «Вільне радіо».

Как сообщили наблюдатели, в Станице Луганской в сторону «ЛНР» перешли 318 человек, а в обратном направлении – 354.

«Утром примерно час не работал сайт СБУ, у некоторых людей не могли проверить электронные пропуска, им пришлось ждать в специальных вагончиках для обогрева. В такую ситуацию попали около трех десятков человек. В 9:00 ситуация нормализовалась», – сообщили представители благотворительного фонда.

Еще одной женщине, которая ехала на лечение в Харьков, правозащитники помогли оформить электронный пропуск прямо на КПВВ. Такая консультация предоставляется бесплатно, обратиться к работникам БФ можно по телефону или же уже при встрече непосредственно на пункте пропуска.