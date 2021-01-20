Коли необхідно сплатити рентну плату

21 января 2021, 09:41

Головне управління ДПС у Луганській області звертає увагу платників рентної плати.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за: користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; за користування радіочастотним ресурсом України; транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України; транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, визначена у податковій декларації, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

У 2021 році граничний термін сплати податкових зобов’язань вищезазначеними платниками припадає: за грудень 2020 року – на 1 лютого 2021 року, за січень 2021 року – на 2 березня 2021 року.

У зв’язку з цим, звертаємо увагу платників рентної плати на необхідність сплатити податкові зобов’язання: за грудень 2020 року – не пізніше 29 січня 2021 року, за січень 2021 року – не пізніше 26 лютого 2021 року.