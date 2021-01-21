Суд отправил Штепу под ночной домашний арест

21 января 2021, 18:00

Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде домашнего ночного ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Суд избрал для Штепы ночной домашний арест, и это решение принято через 3,5 года после того, как предыдущая мера пресечения закончилась", - отметил Тананакин.

По его словам, Штепа была на суде, а "после заседания вернулась в свой дом в Славянске".

В свою очередь еще один адвокат Штепы Дмитрий Марченко заявил, что защита намерена обратиться в апелляционную инстанцию, а в дальнейшем и в ЕСПЧ из-за, по его словам, многочисленных нарушений во время процесса.

"Судебное заседание состоялось как подготовительное, и суд вновь назначил дело к рассмотрению, хотя решением суда от октября 2019 года дело уже назначалось к судебному рассмотрению. К тому же, Штепе, которая не уклоняется от суда, достаточно было бы личного обязательства или совсем не нужна ни одна мера пресечения", - сказал он.

Следующее заседание суда по делу Штепы назначено на 28 января.

Напомним, что Штепа обвиняется по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа).