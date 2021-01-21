СБУ системно протидіє та нейтралізує загрози державній безпеці на кордонах країни

21 января 2021, 11:00

Протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховано понад 2,5 мільярда гривень митних платежів. Вилучено предмети контрабанди і виявлено порушення митних правил на суму 510 мільйонів гривень.

У минулому році за матеріалами СБУ також повідомлено про підозри: митники ‒ 53, прикордонники ‒ 31, контролюючі на кордоні – 10 осіб. Засуджено 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб.

СБ України продовжує вживати заходи з нейтралізації загроз державній безпеці, пов’язаних з протиправними транскордонними операціями та контрабандною діяльністю. СБУ також здійснює контррозвідувальне забезпечення митних органів та підрозділів Держприкордонслужби.

Зокрема, у межах відпрацювання зведеними мобільними групами співробітників СБУ на державному та митному кордонах України продовжуються заходи із виявлення та локалізації сталих корупційних схем і механізмів незаконного ввезення в Україну контрабанди, вантажів. Це загрожує економічному потенціалу країни та завдає критичних втрат державному бюджету.

СБУ організовано також заходи із виявлення та попередження спроб іноземних спецслужб, організованих злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.

Наразі відпрацювання проводиться у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

Нагадуємо, що право здійснення відповідних заходів співробітниками Служби безпеки України у пунктах пропуску через державний кордон України та митницях визначено статтею 25 Закону України “Про Службу безпеки України”, статтею 7 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність” та статтею 12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях