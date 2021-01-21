На Тернопольщине горит военный склад

21 января 2021, 12:00

На территории одной из воинских частей на Тернопольщине спасатели ликвидируют последствия утреннего пожара на складах.

Об этом говорится в сообщении в Фейсбуке областного управления ГСЧС.

«В 6:13 спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории военной части в Бережанах. Пожар локализован в 6:47 на площади 112 кв м. Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что, кроме подразделений ГСЧС, дополнительно привлечен пожарный расчет воинской части.

Травмированных и погибших на месте пожара не обнаружено.

Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Опасности для населения нет.