Генпрокурор назвала три основные версии пожара в Харькове

22 января 2021, 09:30

Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове. Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов.

Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, основными версиями являются:

Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

Пожар возник в результате замыкания электросети.

"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - заявила генпрокурор.

Напомним, пожар в Харькове в доме престарелых произошел 21 января. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.