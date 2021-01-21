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Общественное мнение
Власть
22 января 2021, 12:16

Зеленский прилетел в Харьков из-за пожара в доме престарелых

В связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков.

Как сообщили в пресс-службе ОП, он посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин.

Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.

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