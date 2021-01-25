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Происшествия / Региональные
25 января 2021, 15:05

На Луганщине работник Управления полиции охраны насмерть сбил пешехода

На Луганщине произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишут Донецкие новости

24 января в 06:25 по пр. Победы в Лисичанске работник Лисичанского Управления полиции охраны, двигаясь на собственном автомобиле Lada Granta, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

Обстоятельства ДТП и личность погибшей на месте происшествия устанавливали правоохранители. О данном происшествии извещено ГБР в г. Краматорске.

По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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