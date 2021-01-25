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Общественное мнение
Криминал / Региональные
25 января 2021, 15:15

На Луганщине пограничник задержал грабителя

В Луганской области военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Счастье» задержал вора. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел вечером 24 января.

«Возвращаясь после службы домой привычным маршрутом, пограничник обратил внимание на подозрительного мужчину, который выносил товары из магазина. Правоохранитель знал, что в это время обычно магазин уже закрыт. Поэтому, не колеблясь, пограничник сразу остановил неизвестного и вызвал представителей Национальной полиции», – рассказали в ГПСУ.

Грабитель успел вынести из магазина три пакета с различными товарами – бытовой химией, ножами и топорами.

Полицейские установили, что мужчина уже попадал в поле зрения за совершение подобных преступлений. Сейчас дальнейшее правовое решение в отношении мужчины будут принимать сотрудники Национальной полиции.

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