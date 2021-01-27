Кличко допустил введение нового локдауна

27 января 2021, 15:36

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Такое решение могут принять, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Об этом Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Если мы потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это уже произошло в некоторых европейских странах", - сказал он.

Как сообщил Кличко, по оценкам врачей, локдаун дал положительный результат.

"Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус - рано. Поэтому, в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которое правительство ввело в декабре прошлого года", - сказал он.