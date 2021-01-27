Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
27 января 2021, 15:36

Кличко допустил введение нового локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Такое решение могут принять, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Об этом Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Если мы потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это уже произошло в некоторых европейских странах", - сказал он.

Как сообщил Кличко, по оценкам врачей, локдаун дал положительный результат.

"Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус - рано. Поэтому, в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которое правительство ввело в декабре прошлого года", - сказал он.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: