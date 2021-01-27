В сеть слили фото из концлагеря «ДНР» «Изоляция»

27 января 2021, 14:24

Telegram-канал "Донецкий тракторист" опубликовал фотографии из концлагеря боевиков "ДНР" "Изоляция".

Telegram-канал "Донецкий тракторист" опубликовал фотографии из концлагеря боевиков "ДНР" "Изоляция".

Опубликованные фото на своей странице в Фейсбук прокомментировал бывший пленный журналист Станислав Асеев:

«Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут. Но изюминка даже не в этом. Она в том, что фото эти размещены в открытом доступе на телеграм-канале, на котором обещают и дальше сливать "Изоляцию", включая данные из "журнала учёта посещения задержанных ССО МГБ ДНР". Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" - международным розыском и судом с нашей стороны - и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз. Если кто-то думает "пошумели 2020-ый и всё забыли" - ошибаетесь, ублюдки: скоро вас будет знать в лицо каждая собака вокруг ваших паршивых домов. А пока - вот ссылка на канал:

https://t.me/s/traktorist_dn...

UPD: плюс фото пыточного стола в подвале со скотчем и ТАПИКОМ...», -написал он