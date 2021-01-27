За сутки в Луганской области 49 новых случаев COVID-19

27 января 2021, 16:52

За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 49 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 21,

Рубежное - 2,

Северодонецк - 13,

Кременской район - 2,

Новопсковский - 1,

Попаснянский - 3,

Сватовский - 1,

Старобельский - 6.

За все время исследований в области диагноз лабораторно подтвержден у 13 640 человек.

Из них выздоровели - 11262, лечатся - 1988 (284 - стационарно, 1704 - амбулаторно).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина из Лисичанска, 83-летняя жительница Кременского района и 66-летняя жительница Попаснянского района.