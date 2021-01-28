В Украине максимально снизили процент ипотеки

28 января 2021, 16:31

Кабинет министров Украины сегодня, 27 января, принял решение о снижении процентной ставки по ипотечному кредитованию на жилье до 7%. Об этом сообщает Офис президента.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал такое решение, как «очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан».

Так, сегодня Кабмин утвердил постановление «Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов». Документ предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.

«Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке. Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно», – говорится в сообщении.

При этом в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

«Это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января», – резюмируется в сообщении.

В соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль кратко перечислил, что предлагает правительство для доступной ипотеки:

ипотечная ставка – 7%;

максимальный срок ипотеки – 20 лет;

минимальный первый взнос – 15% стоимости жилья;

программа заработает в рамках программы кредитования «5-7-9%».