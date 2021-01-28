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Общественное мнение
Общество
28 января 2021, 10:45

Непогода обесточила 143 села в Украине

В четырех областях Украины из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра обесточены 143 населенных пункта, сообщила ГосЧС.

«По состоянию на 7:00 28 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская – 113, Кировоградская – 19, Черкасская – 10 и Запорожская – 1», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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