Непогода обесточила 143 села в Украине

В четырех областях Украины из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра обесточены 143 населенных пункта, сообщила ГосЧС.
«По состоянию на 7:00 28 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская – 113, Кировоградская – 19, Черкасская – 10 и Запорожская – 1», - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.