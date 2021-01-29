29 января 2021, 16:10 На Донбассе беспилотник боевиков скинул снаряд, ранены двое украинских военных На Донбассе боевики применили против украинских военных беспилотный летательный аппарат. В результате сбрасывания выстрела ВОГ-17 осколочные ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Инцидент произошел в полдень вблизи Водяного, что на Приазовье. "Применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил… В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставлено в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - сообщили в штабе. Украинская сторона сообщила об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков представителей Миссии ОБСЕ. Твитнуть Загрузка... Загрузка...