Бізнес Луганщини перерахував до державного бюджету понад 1 млрд 250 млн гривень

03 февраля 2021, 09:41

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у 2020 році юридичні особи та фізичні особи-підприємці регіону перерахували до державного бюджету 1 млрд 250 млн 134,5 тис. грн податку на додану вартість (далі – ПДВ).

У відомстві акцентували увагу, що надходження ПДВ 2020 року перевищили обсяг надходжень 2019 року на 300 млн 533,3 тис. грн або на 31,6 відсотків.

Лише у грудні 2020 року до державної скарбниці було спрямовано 125 млн 117,9 тис. грн ПДВ, що на 21 млн 328,7 тис. грн більше, ніж у грудні 2019 року.

Станом на 1 січня поточного року в Головному управлінні ДПС у Луганській області зареєстровано 2378 платників ПДВ, серед яких 2127 юридичних осіб та 251 фізична особа-підприємець.

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