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Общественное мнение
Происшествия
05 февраля 2021, 16:13

На Запорожской ТЭС произошла вторая за неделю авария

На Запорожской теплоэлектростанции «ДТЭК Днепроэнерго» в Энергодаре произошло аварийное отключение энергоблока №1, сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета.

«Сегодня, 5 февраля, в 10:49 произошло отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС из-за временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на Запорожской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город, а также соседние населенные пункты, остались без света. ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч».

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