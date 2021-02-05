На Запорожской ТЭС произошла вторая за неделю авария

05 февраля 2021, 16:13

На Запорожской теплоэлектростанции «ДТЭК Днепроэнерго» в Энергодаре произошло аварийное отключение энергоблока №1, сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета.

«Сегодня, 5 февраля, в 10:49 произошло отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожская ТЭС из-за временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на Запорожской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город, а также соседние населенные пункты, остались без света. ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч».