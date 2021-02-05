У січні податкові органи Луганщини взяли на облік 253 платника податків

05 февраля 2021, 11:35

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 лютого 2021 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 66 платників.

Із них 40 тис. 888 юридичних осіб та 69 тис. 178 - фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, протягом січня 2021 року взято на облік 253 платника податків. Серед них 50 юридичних осіб та 203 фізичні особи – підприємці.

Кількість фізичних осіб Луганської області, які зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків станом на 01.02.2021 складає 2 млн 204 тис. 141. Протягом січня поточного року в ньому зареєстровано 652 фізичні особи, у тому числі 17 іноземних громадян.

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно, використовуючи електронні сервіси, у т.ч. «Електронний кабінет» та «InfoTAX».

Актуальну податкову інформацію можна отримати також на офіційних сторінках служби у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/TaxUkraine/

https://t.me/tax_gov_ua

https://www.youtube.com/channel/UCvdcv-7iVw7IGL0uFa_6Uaw

https://www.youtube.com/channel/UCggb4UOzdEjxmByM1MvhokA

https://www.facebook.com/tax.lugansk/

https://t.me/lg_tax