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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
09 февраля 2021, 15:44

ООС: Двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб

Вчера, 8 февраля, около полудня к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации.

«Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц – водитель и пассажир», - говорится в сообщении.

Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

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