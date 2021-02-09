Як сплачувати податок на нерухомість громадянам у 2021 році

09 февраля 2021, 10:08

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2021 році сплачується фізичними особами - власниками житлової та/або нежитлової нерухомості за 2020 рік, з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (4723 грн).

При цьому, з 1 березня 2020 року податок сплачують і власники об'єктів нерухомості, які розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення.

За неповнолітніх дітей - власників нерухомості податок сплачують батьки або опікуни.

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи, зменшується:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - 180 кв. метрів.

Разом з тим, ставки та пільги з податку встановлюються за рішенням місцевих рад: сільських, селищних, міських та рад об'єднаних територіальних громад. Тобто, ставки та пільги залежать також від рішень, встановлених місцевими радами на кожній окремій території, де знаходяться об’єкти нерухомості.

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі: для квартири, квартир – 300 кв. метрів; для будинку, будинків - 600 кв. метрів; для різних типів житлових об’єктів - 900 кв. метрів;

об'єкт оподаткування використовується з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку або використовуються у підприємницькій діяльності).

Обчислення суми податку здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

Крім того, додатково оподатковуються об'єкти житлової нерухомості, площа яких перевищує 300 кв. метрів для квартир і 500 кв. метрів для житлових будинків, у сумі 25 тис. грн за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частки).

Водночас, обчислення сум податку за звітний 2020 рік з об’єктів нежитлової нерухомості здійснюється контролюючим органом за виключенням періоду з 1 березня по 31 березня 2020 року.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місця реєстрації) до 1 липня 2021 року.

Податкове зобов’язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Нагадуємо, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою для проведення звірки даних щодо: об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

Запрошуємо платників податків для проведення звірки до контролюючого органу за своєю податковою адресою.