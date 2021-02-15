Букмекеры дали прогноз на матчи «Динамо» и «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

15 февраля 2021, 18:00

В плей-офф Лиги Европы УЕФА в четверг, 18 февраля, пройдут первые поединки 1/16 финала.

Футболисты киевского «Динамо» на столичном НСК «Олимпийский» будут принимать бельгийский «Брюгге», а донецкий «Шахтер» на «Блумфилде» в Тель-Авиве встретится с чемпионом Израиля «Маккаби», передает Укринформ.

Букмекеры считают шансы киевлян и бельгийцев практически равными, а «Шахтер» является фаворитом предстоящего матча в Тель-Авиве.

Известная австрийская букмекерская компания bwin, в частности, оценивает успех «Динамо» коэффициентом 2,60, ничью - 3,40, победу «Брюгге» - 2,55.

Шансы «Шахтера» обыграть «Маккаби» - 1,80, ничья - 3,40, поражение «горняков» - 4,50.

Отметим, что встреча «Динамо» - «Брюгге» начнется в 19.55, поединок «Маккаби» - «Шахтер» - в 22.00 по киевскому времени.

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоятся 25 февраля.