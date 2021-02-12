В Лисичанске вандалы повредили памятник добровольцам

15 февраля 2021, 10:34

На Луганщине правоохранители разыскивают нарушителей, которые повредили памятник Героям-добровольцам. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

13 февраля, в полицию Лисичанска поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям- добровольцам, который расположен на перекрестке ул Красная и Октябрьская.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 297 УК Украины. Сотрудники полиции вместе с работниками СБУ проводят оперативно-розыскные мероприятия.

"Полиция обращается к неравнодушным гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению этого преступления, просим звонить на 102 ", - заявили в ведомстве.