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Общественное мнение
Криминал / Региональные
16 февраля 2021, 14:41

Северодончанин получил 8 лет тюрьмы за убийство

Прокуратура Луганщины отстояла в апелляции 8 лет лишения свободы вместо условного срока для несовершеннолетнего за смертельное избиение, передает пресс-служба ведомства.

Так, отменен в связи с мягкостью приговор Северодонецкого городского суда, которым местный житель приговорен к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Подросток обвинялся в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и оставлении без помощи, повлекшее смерть потерпевшего, нападении с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с причинением тяжких телесных повреждений.

В июне 2014 года 17-летний юноша и его товарищ, находясь в лесном массиве, во время внезапно возникшей ссоры с потерпевшим начали наносить ему множественные телесные повреждения в область головы и туловища.

В дальнейшем они завладели мобильным телефоном и денежными средствами и скрылись с места преступления. Пострадавшего нашли через несколько дней. Он умер в реанимационном отделении больницы от полученных тяжких телесных повреждений.

Луганский апелляционный суд поддержал доводы прокурора и назначил 8 лет лишения свободы. В зале суда преступника взяли под стражу. Сообщник обвиняемого объявлен в общегосударственный розыск.

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