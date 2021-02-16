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Общественное мнение
Экономика / Региональные
16 февраля 2021, 15:38

Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 55 млн грн єдиного податку

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня 2021 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло 54,8 млн гривень.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 22,7 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 3,1 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники -29 млн гривень.

У порівнянні з показниками січня 2020-го року надходження єдиного податку збільшились на 1,2 млн грн або на 2,3 відсотка.

Нагадаємо, всього за січень 2021 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 301,7 млн гривень.

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