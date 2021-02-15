"Новая почта" ввела новые правила для клиентов

16 февраля 2021, 13:19

С 1 февраля в "Новой почте" введены новые правила упаковки, которые относятся к большинству категорий отправлений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новая почта" теперь предоставляет альтернативные варианты упаковки для большинства типов отправлений. Главное, чтобы у них была плоская основа.

По новому стандарту в большинстве популярных категорий отправлений изменились правила упаковки:

Для отправки бумажных документов предпочтение отдается конвертам для документов (бумажный или полиэтиленовый), для пластиковых – конверт с воздушно-пузырчатой пленкой. Ранее для документов толще 2 см нужно было использовать коробку.

Одежда и текстиль до 2 кг и до 40 см транспортируется в полиэтиленовом пакете, а свыше 2 кг и 40 см – в гофрокартонной коробке или в пакет для отправлений с обязательно плоской основой. Ранее вся одежда и текстиль с оценочной стоимостью более 2000 грн отправлялись только в гофрокартонной коробке.

Обувь, которая имеет фирменную коробку, по новым правилам отправляется в пакете для отправлений или обматывается стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки отправляется в гофрокартонной коробке. Ранее вся обувь с оценочной стоимостью более 2000 грн отправлялась только в гофрокартонной коробке.

Если объявленная стоимость не превышает 10 тыс. грн – отправление не требует дополнительной упаковки. Если более 10 тыс. грн – товар дополнительно упаковывается в 5-слойный гофрокартон. Ранее все телевизоры и мониторы нуждались в дополнительной упаковке в коробку, паллетные борта или флэт-боксы

Гаджеты, канцелярия, книги.

Теперь такие посылки могут отправляться замотанными в воздушно-ячеистую пленку и заключенными в пакет или в конверт с воздушно-пупырчатой пленкой, или же в гофрокартонну коробку. Ранее обязательно в коробку должны были быть запакованы отправления, которые имели округлую или выпуклую форму, острые края или содержащие хрупкие элементы.

Кондиционеры, духовые шкафы, детские коляски.

Отправка в заводской гофрокартонной коробке, выдерживающей нагрузку внутри без деформаций, не требует доупаковки. Ранее все подобные грузы весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта