В Минэнерго планирует включить в программу трансформации угольных регионов больше шахт

17 февраля 2021, 16:36

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует включить в программу трансформации угольных регионов большее число шахт. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на форуме «Украина 30».

«Мы поставили задачу включить в эту программу больше шахт, и шахта «Надежда» [н.п. Сосновка Львовской области], которая тоже находится под пристальным вниманием министерства, является одним из кандидатов. Мы хотим, чтобы эта программа была более масштабной, более амбициозной», - сказал он.

Витренко отметил, что в программе реформирования угольной отрасли будут учтены социальные потребности людей и необходимость «зеленого перехода».