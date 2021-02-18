На Луганщині припинено діяльність організованої злочинної групи

18 февраля 2021, 17:00

Слідчими ГУ ДФС у Луганській області під процесуальним керівництвом прокуратури області до суду з обвинувальним актом спрямовано кримінальне провадження, розпочате за спільними матеріалами співробітників управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Луганській області та УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України, за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 309 КК України стосовно організованої злочинної групи у складі 3 осіб, які на території Луганської області здійснювали незаконне зберігання та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів місцевому населенню, а також незаконно зберігали наркотичні речовини.

Протиправні дії учасників злочинної групи були припинені спільними діями працівників податкової міліції, національної поліції та прокуратури області.

Організатору та всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Кримінальне провадження з обвинувальним актом щодо трьох учасників організованої групи спрямовано до суду.