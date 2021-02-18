ПФУ изменил правила подтверждения стажа для переселенцев

18 февраля 2021, 11:00

Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах.

Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге 17 февраля, передают "Новости Донбасса".

«Речь идет о тех периодах работы до 1 января 2004 года, о которых есть неточные записи в трудовой книжке, или они отсутствуют, или есть такие записи, которые нельзя использовать для принятия решения о назначении выплаты. Такие периоды работы могут подтверждаться сейчас, с принятием этого порядка, специально созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины комиссиями, которые принимают документы для рассмотрения данного вопроса и выносят решение», – пояснила Наталья Рад.

Она перечислила документы, которые может предоставить лицо, претендующее на подтверждение стажа:

заявление;

документы, подтверждающие факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации (в том числе архивные) – в отношении предприятий, учреждений, организаций, ликвидированных до 1 июля 2004 года и / или в отношении которых отсутствуют данные о проведении регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

трудовая книжка;

документы, которые выдаются архивными учреждениями (при наличии), в том числе: справка о заработной плате; копии документов о проведении аттестации рабочих мест; копии документов о переводе на другую работу, на работу с неполным рабочим днем, о предоставлении отпусков – о каких-либо фиксациях трудовой деятельности.

Документы подаются заявителем в любое территориальное подразделение органа Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания.

Документы могут также быть поданы и законным представителем заявителя.

«И что важно – понимать, что периоды работы на неподконтрольной территории могут также подтверждаться свидетелями. Существует порядок, при котором свидетель должен действительно иметь подтвержденные документально периоды работы на данном предприятии, не вызывающие сомнений. И этот период должен совпадать с тем, на который для зачисления претендует заявитель», – подчеркнула начальник областного управления ПФУ.

Наталья Рад добавила, что есть порядок вызова, приглашения свидетеля для подтверждения данных о работе заявителя. Это оформляется в установленной форме, и комиссия принимает решение – засчитывать ли указанный стаховой стаж.