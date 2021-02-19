Владимир Зеленский: Законопроект об упрощенном растаможивании автомобилей с еврономерами – это разумный компромисс

19 февраля 2021, 15:00

Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые предусматривают льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.

Глава государства неоднократно призывал народных депутатов разработать и принять доступный механизм растаможивания автомобилей, импортируемых из Европы.

«Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное – позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения», – отметил Владимир Зеленский.

Принятые сегодня парламентом за основу проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможивания автомобилей, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1 тыс. евро.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

«Процедура проста и понятна, а формула растаможивания не зависит от стоимости машины, учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро», – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, которые произведены после 1995 года и соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможен один автомобиль одной категории на одного человека (например, один легковой, один грузовой, один прицеп).

Этим доступным механизмом растаможивания автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.

Глава общественной организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич отметил, что принятие в первом чтении необходимых законодательных изменений стало возможным благодаря вмешательству в этот процесс Владимира Зеленского.

«Мы увидели, что он взял под контроль этот вопрос. В последнее время Президент вмешался в эту проблематику, и мы видим, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. Без его помощи мы точно не прошли бы даже первое чтение», – подчеркнул он.